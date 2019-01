Claudio Techera sobre Egidio Arévalo Ríos: "Pensé que iba a dejar el fútbol"

La llegada del dos veces mundialista, Egidio Arévalo Rios, a Deportivo Municipal ha tenido muy buenos comentarios por parte de los hinchas y medios de comunicación. Sin embargo, algunas personas críticas la contratación del charrúa a nuestro país.

Este es el caso de Claudio Techera, quien tuvo fuertes declaraciones sobre su compatriota. El técnico uruguayo expresó que le sorprendió este fichaje, dado que pensó que el jugador de 37 años dejaría el fútbol.

Así lo hizo saber en una entrevista para el programa 'La Oral Deportiva' de Radio Ovación: "Sí me sorprendió, ojalá que le vaya bien, pensé que iba a dejar de jugar al fútbol, que iba a dar un paso al costado. Si tiene ganas y ojalá 'Cacha' pueda disfrutar. Nunca se sabe cómo llegan estos jugadores acá, cuál será su perspectiva".

Además, Techera mencionó cuál es la principal falencia que tiene el volante uruguayo e, inclusive, lo comparó con el jugador del Arsenal, Lucas Torreira.

"Ya desde el 2014 pensé que iba a regresar a Peñarol y ahora está cambiando de equipo cada 6 meses. Sin que se enoje Egidio Arévalo Ríos, nunca tuvo buen pie, sino despliegue, de quite. Por ejemplo Torreira sí tiene buen pie. Con el tiempo uno siempre aprende, pero no es un '6' de buen pie, no lo vería jugando de '10' sino de ancla", manifestó.

Eso sí, Claudio espera que la despedida del 'Cacha' del fútbol sea de la mejor manera debido a lo difícil que es nuestro fútbol: "El campeonato peruano es muy difícil por su geografía, y no tengamos que despedirlo de mala manera", sentenció.

EL DATO:

Egidio Arévalo Ríos fue campeón de la Copa América en el año 2011 con la Selección Uruguaya.