Universitario: Carlos Moreno se defiende de acusaciones sobre presunto conflicto de interés con Gremco

El administador temporal de Universitario Deportes, Carlos Moreno, se pronunció respecto al comunicado enviado por socios, colectivos e hinchas 'cremas' denunciando un presunto conflicto de interés e irregularidades tras la decisión de Indecopi de anular la resolución que reconocía a Gremco Corp. como acreedor concursal.



En diálogo con Líbero, Moreno se defendió de las acusaciones y señaló que hay "intereses subalternos" detrás de los incriminaciones de los colectivos de Universitario.

"Yo no sé qué tantas mentiras andan diciendo por ahí. Es gente que tiene intereses subalternos detrás de todo esto. No nos va a distraer del trabajo que se viene haciendo en el club", argumentó Moreno.



Así, el representante del cuadro de Ate justificó por qué apeló la decisión dictaminada por el 24° Juzgado Contencioso Administrativo. Dicho recurso, presentado por Moreno, ha sido duramente cuestionado por los colectivos, quienes indican que va en contra de los intereses del club.



"La Sentencia del 24 Juzgado Comercial no es perjudicial para el club porque señala que el crédito de Gremco es crédito concursal. Y únicamente porque dice que el monto a descontar de lo que se le debe a Gremco es menor al que había señalado Indecopi", argumentó.



Finalmente, Moreno manifestó que, pese a los conflictos judiciales que involucran al club, los sponsors no se han alejado de Universitario. Asimismo, indicó que sus decisiones se basan en lo que le dicen los abogados del club o asesores legales externos independientes.

"No, felizmente que la marca es super potente. La gente, o el sector empresarial, ve que se está haciendo un trabajo serio, honesto y responsable con las finanzas del club", sentenció.



Cabe recordar que hace unos días, diferentes socios y colectivos de Universitario alzaron la voz frente a su posición contra Gremco Corp y denunciaron las irregularidades de Indecopi en el proceso concursal que viene atravesando los merengues.