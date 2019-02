Alianza Lima: ¿Qué tan cerca está Alexander Callens de Matute?

Diego Sotomayor

En los albores del 2018, Alexander Callens fue un pedido casi visceral de Pablo Bengoechea. La Administración hizo todo lo posible por concretar su fichaje pero dicha opción se diluyó con las intenciones. Hoy por hoy la situación podría cambiar y LÍBERO te lo cuenta.

Si bien el chalaco refrendó su contrato por toda la temporada con el New York City de la MLS, el zaguero ha perdido cierta motivación por demostrar su evolución en un club que pocos observan como una vidriera.

Además, Alexander Callens está muy distante de Ricardo Gareca y de la selección. También viene al caso sus dos años en el club (desde el 2017). Considera que ha llegado el momento de ponerle fin a su etapa en el fútbol estadounidense.

A partir de entonces, Alianza Lima entra en escena. Si recogemos las palabras de Miguel Ángel Russo, a su equipo le falta sí o sí un zaguero central, pero este puesto no debe ser ocupado por un extranjero porque el quinto cupo lo guardarán para mitad de año.

Alexander Callens es la opción más cercana para reforzar la defensa pero no está nada fácil. Si la Administración decide ficharlo, primero tendrá que negociar su rescisión con el New York City. Con el jugador no hay problemas. Él se viene a ojos cerrados.