Pirata FC y su inesperado anuncio sobre su presentación oficial

Pirata FC jugará por primera vez en su corta historia en la máxima categoría del fútbol peruano y espera cumplir una buena temporada al mando del DT Pablo Zegarra. Sin embargo, los problemas no se han hecho esperar en el conjunto de Lambayaque ya que se conoció que harán su presentación en un complejo que cuenta con una cancha de grass sintético.

Resulta que no existe un recinto de fútbol profesional en el distrito de José Leonardo Ortiz, situado en la región de Lambayeque, donde pertenece el club por lo que Pirata FC, a través de su presidente Manuel Aguinaga, anunció que la presentación no será como se tenía pensando pero que esperan contar con la presencia de los hinchas.

"Presentaremos al equipo de El Pirata en una parte neurálgica de José Leonardo Ortiz, que es en una cancha de gras sintético que tiene sus comodidades", declaró Aguinaga a RPP noticias. De esta forma, se descartó la posibilidad de que sea en una losa deportiva como se tenía pensado en un comienzo.

Pero eso no es todo, ya que se conoció que el recién ascendido hasta el momento no se pone de acuerdo en el tema de los derechos de transmisión con la empresa encargada. "El problema es que cuando se entra a un compromiso con la televisora, ellos programan y por ejemplo nos corren el partido al lunes y ese día tenemos poquísima posibilidad de tener una asistencia cuantiosa. Eso nos condena a jugar en un horario en el que no solo nos afecta en el clima, sino en la ausencia de hinchas", mencionó el directivo para Ovación.

El presidente del cuadro norteño agregó que "Gracias a una gestión que hacemos, estamos concretando algunas sponsorías para la camiseta. Nosotros aspiramos a conseguir el presupuesto que nos permita llevar con decoro nuestra participación".

Además, también habló sobre la demora en los pagos de los sueldos a su plantilla: "Entre hoy y mañana debe estar solucionándose todo, teníamos unos compromisos pero es algo que como dirigentes tenemos que solucionar".

Pirata FC , que cuenta para esta temporada con el panameño Luis Tejada en sus filas, debutará el lunes 18 de febrero cuando reciba por la primera fecha de la Liga 1 a Real Garcilaso en Olmos.