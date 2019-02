Alianza Lima confirmó que partido ante Sport Boys será con ambas hinchadas

El próximo viernes 15 de febrero en Matute desde las 8:00 p.m., Alianza Lima hará su debut oficial en la Liga 1 al recibir en casa al Sport Boys. Precisamente por este partido, el club de La Victoria confirmó que dicho encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas, pero hizo un pedido especial.

📢¡ATENCIÓN!

Informamos que la tribuna asignada para los hinchas del @sportboys será "Oriente Lateral", las entradas saldrán a la venta el domingo 10 de febrero por la página web de Teleticket. Demostremos que el fútbol es paz. ¡Rivales solo en el campo! #ArribaAlianza pic.twitter.com/c6AMfr5iee — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 8 de febrero de 2019

“Informamos que la tribuna asignada para los hinchas del Sport Boys será "Oriente Lateral. Demostremos que el fútbol es paz. ¡Rivales solo en el campo!”, publicó Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter con respecto al duelo del torneo local.

Además, Alianza Lima confirmó que las entradas para el público general recién saldrá a la venta este domingo 10 de febrero mediante la página web de Teleticket. Los precios para este sector de Matute es de S/. 35 y S/.28 (CONADIS).

Finalmente, Alianza Lima fue claro y señaló "Por disposición de las autoridades, quien no presente su entrada correspondiente al número de su DNI y no lo tenga físicamente no ingresará al estadio".