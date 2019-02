Miguel Ángel Russo: "River Plate es difícil, pero no imposible"

Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima, trabaja pensando en el debut de su equipo ante Sport Boys en el estreno de la Liga 1, pero paralelamente planifica la participación íntima contra River Plate el próximo 6 de marzo por la Copa Libertadores. ¿Se le puede ganar al vigente campeón?

“Tiene que ver con los momentos de los equipos y todo eso. Hablar de River es dar muchos elogios, es difícil y duro, pero nada es imposible. La Copa tienes que saberla jugar.

Son grupos difíciles, donde normalmente el que es sensato, te dice van a ser cuartos. Hay que esperar y jugar. No me gusta que de entrada digan que no tenemos chances en la Copa. Confío en el trabajo y en mis jugadores", declaró a Ovación.

"Ir y jugar contra el campeón de América, es bueno y más siendo el primer partido. Con un estadio lleno y todo eso. Bienvenido sea todo lo que sea una exigencia mayor, eso te ayuda a crecer”, agregó.

Russo también señaló que está conforme con el plantel que tiene, pero no descarta la incorporación de uno o dos refuerzos más. En La Victoria buscan un volante y un delantero. Solo le queda un cupo de extranjeros.

"Para los clubes grandes el mercado nunca está cerrado. De allí a que se pueda dar el nombre que necesito aún no. No soy de traer por traer, con el plantel que tengo estoy contento, seguramente nos faltarán algunas cosas.

Tenemos una buena columna, los chicos tienen que acoplarse también. No es lo mismo jugar en equipos grandes que tienen convocatoria a otros que no tienen tanta, siempre es un cambio y debemos acompañarlos en esa transición", manifestó.