Christian Ortiz sobre su salida de Real Garcilaso: "No han sido leales" [VIDEO]

Christian Ortiz dejó de ser arquero de Real Garcilaso para la presente temporada. El portero de 28 años reveló que su abrupta salida se debe a una decisión del comando técnico, liderado por Héctor Tapia, así como parte de la dirigencia cusqueña.

"Fue una decisión de la dirigencia y del comando técnico. Bueno, lo que me dieron a entender es que al comando técnico no le gusto. Los directivos me mandaron a llamar para decir que ya no querían contar conmigo", reveló Ortiz a Fox Sports Radio Perú.

"No sé que pudo haber cambiado, pero cuando me sacaron del equipo en Cusco (para el partido contra La Guaira) ahí si quise irme. Porque no estaba dentro de mis objetivos. Parece que mis ganas de competir y conseguir cosas grandes les molestó. Imagino, porque a raíz de eso, empezó todo.", agregó

Ortiz, quién defendió los colores de Real Garcilaso por tres temporadas consecutivas, detalló la contradicción entre la dirigencia de la 'Máquina Celeste' y el comando técnico. Catalogó dicha acción como desleal.

"Pasaba el tiempo y ya notaba el malestar en el club. Tuve una reunión con el comando técnico hace tres días para aclarar las cosas y en la conversación quedamos en que yo olvide lo que pasó para iniciar desde cero. Tres horas después me llama la dirigencia para decirme que no me quiere el comando técnico", declaró.

"Acá tú no puedes estar bien un día. Estuve dos años bien, pero no sabes que puede pasar mañana. Tienes que estar con la maleta en la puerta. Yo no creo que lo haya pasado conmigo haya sido leal", concluyó.

EL DATO

Christian Ortiz había extendido su contrato con Real Garcilaso el pasado 30 de noviembre por todo el 2019.