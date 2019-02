Gonzalo Godoy: "Ya comencé los trámites para ser peruano y en el 2020 no ocupar plaza de extranjero [VIDEO]

Gonzalo Godoy, defensa central de Alianza Lima y una de las piezas importantes del campeonato obtenido en el 2017, conversó con el popular programa de YouTube y Facebook: “Los Renegrones” donde contó algunos detalles de su renovación, nacionalización y su experiencia en estos tres años en el cuatro íntimo.

El central de Alianza Lima aseguró sentirse cómodo en la escuadra victoriana y detalló que fue el propio Miguel Ángel Russo quien pidió su renovación: "Me siento muy feliz en mi tercera temporada en Alianza. Tal vez demoró un poco la renovación, pero me gustó que el 'profe' Russo me pidiera".

De igual forma, el defensa victoriano señaló que ya inició los trámites de su nacionalización para no ocupar plaza de extranjero en el 2020: "Ya comencé los trámites para ser peruano, incluso en el club el año pasado ya me habían hablado del tema. La idea es que para el 2020 no ocupe plaza de extranjero".

Para finalizar, el ‘flaco’ Godoy afirmó que Alianza Lima deberá cumplir una buena Copa Libertadores en este temporada: “Estamos con muchas ganas de hacer una muy buena Libertadores. A pesar de que el grupo cambió mucho en comparación al año pasado, todos los nuevos se han acoplado rápido y estamos muy unidos".