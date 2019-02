Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: Dónde ver el partido por la Liga 1 Movistar [GUÍA TV]

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE | Se enfrentan la noche de este viernes (8:00 p.m.) por la primera jornada de la Liga 1 Movistar en el Estadio Alejandro Villanueva. Este partido lo podrás ver GRATIS a través de la señal televisiva de Gol Perú, canal 14 de Movistar. Si no tienes el canal contratado puedes seguir el minuto a minuto que te ofrece Líbero en su página web. Revisa aquí la guía de canales completa.

El conjunto de La Victoria llega animado a este encuentro y es que ha disputado la cantidad de partidos suficientes en su pretemporada -incluída la Noche Blanquiazul- como para que el estreno sea el ideal ante su gente en su estadio. Sin embargo, alfrente tendrá a Sport Boys, un rival que tiene hambre de gloria e intentará sacar un resultado importante en su visita a Matute.

Las entradas para este cotejo están prácticamente agotadas. Quedan muy pocas en las tribunas Norte y Oriente. Se espera a que a la hora del partido el escenario deportivo luzca un lleno total. Cabe resaltar que los aficionados de Sport Boys podrán ingresar únicamente a la tribuna 'Oriente Lateral', ya que se hizo el esfuerzo junto con la policía para permitir que ambas hinchadas puedan ir a ver a sus respectivos equipos.

¿En qué canal transmiten este partidazo? En el país incaico únicamente lo va a transmitir la señal de Gol Perú, que es el canal 14 de Movistar y 714 en HD. No caben dudas de que la audiencia será masiva, ya que no solo se trata del inicio de la Liga 1 Movistar, sino que hoy, 15 de febrero, Alianza Lima cumple 118 años de vida institucional y es un plus para que los números de rating de disparen. Si no tienes el canal contratado puedes seguir siempre el minuto a minuto que te ofrece Líbero en su página web. Que ruede el balón...