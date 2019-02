Universitario y Sporting Cristal saludaron a Alianza Lima por su aniversario número 118

Alianza Lima está de fiesta. El conjunto blanquiazul cumple el día de hoy 118 años de vida institucional y los saludos no se han hecho esperar. No solo ex futbolistas, ni actuales jugadores del plantel se han sumado con los mensajes de felicitaciones al cuadro de La Victoria, sino que también la FPF y CONMEBOL, además de algunos clubes de los que será rival a lo largo de la temporada.

Universitario de Deportes, el clásico rival de Alianza Lima, envió su saludo de manera afectuosa a través de sus redes sociales. "El Club Universitario de Deportes saluda afectuosamente al Club Alianza Lima al cumplirse hoy 118 años de su fundación. ¡Felicidades!", fue el corto mensaje de saludo de aniversario que le realizó el cuadro 'crema' a su compadre.

Sporting Cristal, otro de los rivales que últimamente le está dando pelea a Alianza Lima, ha mandado sus saludos desde sus redes sociales. "Desde el Club Sporting Cristal queremos salidar al Club Alianza Lima por sus 118 años de fundación", escribieron en un mensaje acompañado de una fotografía donde se puede apreciar el escudo del conjunto de La Victoria con un mensaje de "feliz aniversario Alianza Lima".

Otros clubes de la Liga 1 Movistar también se han pronunciado al respecto, como es el caso de la Universidad San Martín de Porres, el Centro Deportivo Municipal, Academia Cantolao, entre otros. Por otro lado, recordemos que hoy también es el inicio del campeonato nacional y los 'grones' abrirán el telón esta noche cuando reciba en casa al Sport Boys del Callao.