Christian Ramos cerca de llegar tres meses a Municipal para afrontar la Copa América

Luego de la reunión con Ricardo Gareca tiene el objetivo de no perder ritmo para disputar la Copa América. Christian Ramos fue acercado a Municipal, que se encuentra a detalles para anunciar su último fichaje.

“En las próximas horas podremos confirmar el nombre del club, por un tema de cambio de horario. Christian Ramos está contento de regresar, porque desea jugar”, dijo Cristian Lagrotta, representante, del defensor luego que el zaguero no sea tomado en cuenta por su club el Al Nassr.

El ex Veracruz llegaría solo por un préstamo de tres meses con la mentalidad de no perder ritmo con el objetivo de no dejar escapar las oportunidades de continuar en el radar del “Tigre” para las próximas convocatorias.

Cabe señalar que Municipal afrontará no solo la Liga 1, sino la Copa Sudamericana. Los ediles debutarán el 19 de marzo en Lima ante Colón de Santa Fe de Argentina y el 16 de abril tendrán la vuelta en condición de visitante. •