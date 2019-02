Universitario: Carlos de Pena podría ser el último refuerzo para la Liga 1

Ya no hay más tiempo que perder. Independientemente de lo que suceda esta noche en el partido ante Pirata FC, el comando técnico y la administración de Universitario corren contra el tiempo para definir ya al último refuerzo extranjero.

En los últimos días, Nicolás Córdova lanzó algunos pedidos que fueron desestimados por la directiva, que a su vez cree conveniente hacer el esfuerzo por un jugador de ataque.

Se manejan un par de opciones, exactamente de Argentina y Paraguay, pero en las últimas horas un representante ofreció a Carlos de Pena, uruguayo de 26 años, que anda en calidad de libre.

Muy por el contrario con otros ofrecimientos, a este “charrúa” no le dijeron no. Indicaron que lo analizarían y eso se hace. No es un “9”, pero sí un atacante que se mueve por todo el frente de ataque, tiene gol, y hasta puede dar una mano como extremo.

¿Y Manicero? Bueno, ya que USMP sigue firme en no ceder a Jairo Concha, la administración espera que Migraciones les diga que sí procede a tiempo la nacionalización. Eso se daría máximo hoy al toque se definiría. Si no hay luz verder, verán otra opción.