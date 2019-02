Marcus Rashford: La nueva obsesión del FC Barcelona

El buen momento del atacante del Manchester United, Marcus Rashford, ha despertado el interés de Real Madrid. Los 'Galácticos' pretenden darle frescura en su ofensiva, pues la llegada de Mariano no ha podido solucionar los problemas de cara al gol y que se iniciaron tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

No obstante, el también seleccionado de Inglaterra ha ingresado en la órbita del Barcelona. Según la información de The Sun, Rashford ha sido identificado como objetivo catalán para la próxima apertura del libro de pases [mediados de año]: el futbolista de 21 años es una de las figuras en Old Trafford [lleva anotados 9 goles].

Pero la operación por el traspaso de la nueva 'joya' de los 'Tres Leones' no sería nada sencilla: FC Barcelona tendría que desembolsar la suma 86 millones de libras esterlinas (más de 100 millones de euros) ya que no tiene cláusula de liberación y la negociación sería expresamente de club a club.

El citado medio inglés refiere que la única opción viable que encuentra Barcelona para lograr la incorporación de Marcus Rashford sería un acuerdo a largo plazo, es decir, compartir las ganancias por patrocinador, publicidades, entre otras condiciones, situación que sería muy difícil de su aceptación en Camp Nou.

A ello hay que agregarle la injerencia que ha tenido Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de Manchester United, sobre Rashford desde su llegada en reemplazo de José Mourinho: seis de sus nueve goles lo hizo bajo su mando. "Nadie le gana en el trabajo. Nadie le gana en actitud. Kane está lesionado, así que tal vez eso le da a [Rashford] una mejor oportunidad de ser el mejor en este momento", indicó.