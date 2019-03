Sporting Cristal: Alexander Succar llegó a Chile para firmar por Huachipato de ese país [FOTO]

Tras la poca continuidad en Sporting Cristal y manejar distintas ofertas en el fútbol nacional, Alexander Succar fue cedido por el cuadro bajopontino al Huachipato de Chile.

El delantero nacional tendrá su segunda experiencia en el extranjero luego de su paso por el Sion de Suiza.

Y tras acordarse esta sesión entre Sporting Cristal y Huachipato, el delantero nacional llegó a la ciudad de Santiago para unirse a su nuevo club.

Alexander Succar pasará los exámenes médicos de rigor con el club este próximo lunes para luego firmar su contrato y ponerse a las órdenes del entrenador Nicolás Larcamón.

EL DATO

Alexander Succar no llegó a debutar esta temporada en Sporting Cristal, ya que en Huancayo no ingresó y contra Alianza Lima no salió en lista.