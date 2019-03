Raúl Ruidíaz marcó golazo para el Seattle Sounders tras una excelente jugada personal [VIDEO]

Seattle Sounders vence la noche de ayer por 4-1 al cuadro de Football Club Cincinnati, con una actuación soberbia de Jordan Morris que se anotó con un doblete. Después llegó el tanto de Kelvin Leerdam y el broche de oro llegó gracias a nuestro compatriota; Raúl Ruidíaz, gracias a su habilidad personal y conocida calidad para definir frente al portero.

El delantero peruano del Seattle Sounders empezó su carrera por hacerse dueño del 'campenato de goleo' en la Major League Soccer, porque ayer Raúl Ruidíaz ayer puso su sello en al goleada de su cuadro de local ante Football Club Cincinnati por el campeonato estadounidense de fútbol.

Dejando en claro su vigencia tras un merecido descanso por pre-temporada, con un movimiento personal bastante bueno 'La Pulga' picó de forma destacada porque sentenció una goleada (4-1) que los pone arriba de la tabla general en su conferencia, en la primera fecha de MLS.

Raúl Ruidíaz corrió al vacío y esperó un balón en profundidad, recepcionando con la pierna izquierda y a continuación haciendo una especie de bicicleta para ganar espacio, como también desacomodar al rival de turno. Después con el tiempo y oportunidad perfecta para rematar, se mandó con un zurdazo que significó la algarabía en el terreno de juego.

EL DATO:

Raúl Ruidíaz lleva en la MLS 17 partidos con Seattle Sounders, donde viene marcando 14 goles.

Right where he left off. Another goal for @RaulRuidiazM! 🇵🇪#SEAvCIN | #SoundersMatchday pic.twitter.com/Q217ISPWEl