Miguel Ángel Russo sobre River Plate: “Iremos con todo. Respetamos al rival, pero confiamos en nosotros” [VIDEO]

En Alianza Lima toman con mucha ilusión la victoria sobre la César Vallejo previo al encuentro ante River Plate, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Miguel Ángel Russo, DT blanquiazul, analizó la victoria y lo que se se avecina para el club en los torneos que disputa.

“Cuando tenemos un resultado importante, no podemos perder la calma nunca. No debemos desesperarnos, no podemos tener un expulsado. Debemos mejorar todavía. Tenemos que tener más inteligencia, sobre todo cuando tenemos dos competencias y necesitamos de todos”, explico el entrenador de Alianza Lima.

Además, reconoció que hay cosas que mejorar, pues no pueden complicarse cuando están ganando. “Pedía calma y paciencia en el segundo tiempo. Nerviosismo tiene que ser del otro que necesita el resultado. Un penal y un expulsado no empañan lo que hicimos, pero son puntos a ver todavía”.

Finalmente, analizó a River Plate previo al partido por la Copa Libertadores: “El campeón viene completo, recuperó jugadores y nivel. Atento en la parte defensiva y tiene goleadores. Sabe jugar este tipo de partidos”, añadió Miguel Ángel Russo.

“Vamos con todo lo que tenemos de la mejor forma, de la mejor manera. Respetamos al rival, pero confiamos en nosotros mismos”, sentenció en la conferencia de prensa. Miguel Ángel Russo confía en su Alianza Lima y en que, en compañía de sus hinchas, obtendrá un buen resultado.