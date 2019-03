A Germán Denis no le interesa romper el récord de Emanuel Herrera: "Quiero que sea el año de la U" [VIDEO]

Registra cinco goles en cuatro partidos, está fino frente al arco. El hincha de Universitario se ilusiona con los gritos de Germán Denis, quien pinta como candidato para ser el goleador del año y, por qué no, para romper el récord de Emanuel Herrera. ¿Este será su año?

“Yo lo único que quiero es que sea el año de la U, no me interesa que sea el de Denis. Obviamente que si me va bien y hago goles es porque el equipo crea las situaciones justas para que yo tenga la posibilidad, pero no me interesa eso, solamente busco algo que está más allá de lo personal”, declaró el delantero crema.

Sobre su gol a Mannucci que hizo estallar al Monumental y hasta al técnico Nicolás Córdova que saltó como un niño en la zona técnica, Denis aseguró que “Fue un desahogo total porque no quería entrar, pero sabía que con la perseverancia y la tranquilidad iba a llegar otra posibilidad y así fue”.

El delantero argentino ha marcado de manera consecutiva en los cuatro últimos partidos oficiales de la U. Cinco goles en total. Es su tercera mejor racha como profesional. La mejor fue en el 2007 con Independiente, donde anotó 15 goles en 9 partidos de manera consecutiva.