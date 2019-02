Germán Denis: "Me gustaría anotarle a Alianza Lima y ganar, eso no lo cambio por nada" [VIDEO]

La palabra de Germán Denis es como un gol de media cancha. El “Tanque” registra ocho anotaciones en Universitario, de los cuales seis son de penal. Sin embargo, confiesa que no se hace dramas porque sabe que los goles bonitos llegarán en cualquier momento.

“Los penales también hay que hacerlos, estoy para eso, para hacer goles. En estos momentos me está tocando hacerlos de penal, pero eso a mí no me cambia.

A lo largo de mi carrera me ha tocado pasar por estos momentos, obviamente que los goles, con el sistema y la fórmula del equipo, van a llegar de jugada”, señaló el argentino a TV Perú Deportes.

Cuando le preguntaron a qué equipo le gustaría anotarle un gol, Denis respondió con firmeza. “A Alianza… espero poder hacerlo”. “No sé si tanto hacerle el gol, pero sí ganar, eso no se cambia por nada”, agregó del atacante crema.

Denis participó en la clausura de la Copa Crema 2019, evento que se realizó en el estadio “Lolo” Fernández y que contó con la presencia de varios jugadores del primer equipo y viejas glorias como Héctor Chumpitaz, Luis Rubiños, entre otros.

Universitario enfrentará este viernes a la Universidad San Martín en el estadio Nacional por la tercera fecha de la Liga 1 Movistar. Luego, en la cuarta jornada, los cremas recibirán a Mannucci en el Monumental. En Ate confían en sumar estos seis puntos para trepar a los primeros lugares de la tabla.

Fuente: TV Perú Deportes