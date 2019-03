Alianza Lima: Wilder Cartagena, habilitado para jugar ante Palestino

Minuto 24. Inter de Porto Alegre es un vendaval en el Beira-Rio. Alianza Lima ya va 2-0 en contra merced de un doblete de Nico López. El uruguayo se lleva los flashes, pero el motor del equipo brasileño responde al nombre de Patrick. Wilder Cartagena lo sabe y, además, sabe que la dinámica del brasileño es clave para la asociación rival y así le deja el brazo para impedir una escapada suya ya como última alternativa.

El golpe, aunque sin maldad, resultó trascendental en el partido. El volante del Inter de Porto Alegre se fue lesionado y su equipo bajó las revoluciones sin él en el campo. Ni bien le sacaron la amarilla a Wilder Cartagena, corrió como pólvora la información que el capitán se perdería el próximo duelo de Alianza Lima. Precisamente, el próximo 2 de abril ante Palestino en Santiago.

Sin embargo, el reglamento es un alivio para Alianza Lima y las falsas informaciones. A diferencia de otros torneos continentales, en la Libertadores un jugador queda suspendido recién cuando acumula tres tarjetas amarillas. Así lo valida el artículo 159 de la presente edición de la Copa.

El más aliviado con esta noticia es, sin duda, Miguel Ángel Russo, el mismo que le dio la cinta a Wilder Cartagena, una de las notas más altas de Alianza Lima en este arranque de año. El equilibrio, la marca y la garra de una volante que quedó desdibujada en Porto Alegre, pero que hubiese sufrido peor sin el hoy capitán blanquiazul.

A la vuelta de Alianza Lima a la capital, Wilder Cartagena dio la cara y expresó su molestia por los goles tempraneros del Inter de Porto Alegre. "No nos pueden hacer goles tan rápido jugando de visita. Jugar allá es difícil y más si nos hacen goles rápidos. No los pudimos controlar en el arranque", afirmó 'Will' a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

Eso sí, Wilder Cartagena ya dio la vuelta a la página y confía en las opciones de Alianza Lima en la Copa Libertadores. "El grupo está peleado, vamos a luchar todos los partidos, vienen partidos difíciles pero creo que podemos sacar puntos. Quedan 4 partidos y esperamos que podamos pasar", puntualizó.

EL DATO:

Wilder Cartagena, que se unirá este viernes a los trabajos de la Selección Peruana, se perderá los partidos de Alianza Lima ante Municipal, Ayacucho FC y UTC por la Liga 1 Movistar.