Selección Peruana: Conoce el itinerario de la blanquirroja en Estados Unidos

La delegación de jugadores del medio local de la selección peruana viajará este domingo a Estados Unidos para continuar con los entrenamientos previos a los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador.

La relación de futbolistas está conformada por Pedro Gallese, Wilder Cartagena, José Carvallo, Aldo Corzo, Carlos Cáceda, Alexis Arias y Christofer Gonzáles, quienes viajarán acompañados por el comando técnico de Ricardo Gareca.

EL ITINERARIO

Domingo 17/03 – Viaje Lima-EEUU (mediodía)

Lunes 18/03 – entrenamiento en Red Bulls – New Jersey (6 pm)

Martes 19/03 – entrenamiento en Red Bulls – New Jersey (9 am)

Miércoles 20/03 – entrenamiento en Red Bulls – New Jersey (9 am)

Jueves 21/03 – entrenamiento en Red Bulls – New Jersey (9 am)

Viernes 22/03 – Perú vs Paraguay en Red Bulls Stadium (8 pm)

Sábado 23/03 - entrenamiento en Red Bulls – New Jersey (9 am)

Domingo 24/03 – entrenamiento en George Mason University – Washington (9 am)

Lunes 25/03 - entrenamiento en George Mason University – Washington (9 am)

Martes 26/03 Perú vs El Salvador en RFK Stadium – Washington (8 pm)

Miércoles 27/03 arribo a Lima aeropuerto Jorge Chávez (noche)

Los jugadores que militan en el extranjero se sumarán a las prácticas a partir del lunes 18 de marzo. Los primeros en llegar serán Beto Da Silva, Edison Flores, Andy Polo, Yordy Reyna, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Yoshimar Yotún.