Pedro Gallese: "Llego bien a la selección, sin ningún problema" [VIDEO]

La Selección Peruana se encuentra enfocada en los duelos amistosos que sostendrá este mes ante Paraguay y El Salvador en territorio norteamericano por lo que Ricardo Gareca se encuentra definiendo el equipo que alinearía en el primer encuentro.

Al respecto, Pedro Gallese, uno de los convocados para por el 'Tigre', habló sobre su actual presente tanto en Alianza Lima como en la 'Blanquirroja' y confía que llegarán de la mejor forma para la Copa América 2019.

"Me he entrenado para dar lo mejor en mi equipo como en la selección. Llego bien a la selección, sin ningún problema y físicamente bien. Con partidos encima, con partidos internacionales. En el campeonato, lo que he podido jugar me he sentido bien así que ya a la selección creo que vengo al 100", declaró el 'Pulpo' para Gol Perú.

El guardameta también fue consultado sobre la lucha que hay en el arco de la 'Bicolor' y mencionó que "Siempre hay bastante competencia, bastante parejo tanto José (Carvallo) como Carlos (Cáceda) como en su momento el 'Pato' (Álvarez). Siempre son arqueros que te compiten así que uno tiene que estar bien. Ninguno se siente titular, siempre uno se tiene que mostrar para el 'profe'".

Sobre el gol que le marcó al actual portero del Melgar, Gallese expresó lo siguiente: "Siempre por ahí jugamos unos jueguitos y vamos a ver por ahí quién gana. Siempre por ahí nos retamos. La competencia entre nosotros es sana y a quien le toque, al otro solo le queda apoyar. Siempre apoyando al compañero y siempre mostrando la buena onda".

La Selección Peruana enfrentará este 22 de marzo a Paraguay en el Red Bull Arena de New Jersey para cuatro días después medirse ante El Salvador en Washington.