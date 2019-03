Selección Peruana Sub 23: ¿Con qué jugadores podrá contar Nolberto Solano en los Panamericanos?

La Federación Peruana de Fútbol confirmó a LÍBERO.PE que Nolberto Solano será el director técnico de la selección 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El “Maestrito” deberá elegir a los convocados y hay varios nombres en carpeta para este nuevo reto que tiene como objetivo clasificar a las Olimpiadas Tokio 2020. Tome nota:

Renato Tapia (23): El volante del Willem II tiene el perfil para ser el capitán de este combinado nacional.

Luis Abram (23): El jugador de Vélez Sarsfield pinta como el caudillo de la defensa.

Luiz Da Silva (22): Gareca ha pedido que el delantero sume todos los minutos posibles pensando en las próximas Eliminatorias.

Marcos López (19): El extremo del San José de la MLS es otro de los fijos en la convocatoria de Ñol.

El universo de jugadores es más amplio. En la nómina tendrán prioridad aquellos que viajaron al Mundial de Rusia como Sparrings y los que participaron en el Sudamericano Sub 20.

Jairo Concha, Johan Madrid, Fernando Pacheco, Christopher Olivares, Jesús Pretell, Emile Franco, Oslimg Mora, Marco Saravia, Brayan Velarde, son algunos de los nombres que están marcados con resaltador.

En el medio local también hay opciones como Kevin Quevedo (22), Adrián Ugarriza (23), Gonzalo Sánchez (18), Jesús Barco (23), Gianfranco Chávez (20), Andy Polar (22), Emanuel Páucar (21) y Ángel Zamudio (21).

EL DATO

El reglamento permite a las selecciones participantes reforzar sus equipos con tres jugadores que pasen la edad, por lo que Solano tranquilamente podría convocar a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese o cualquier integrante de la selección absoluta. Sin embargo, no será tan sencillo como parece porque los clubes no están obligados a cederlos porque los Panamericanos no son organizados por la FIFA.