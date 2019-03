FPF confirma que Nolberto Solano será el técnico de la Sub 23

Era un secreto a voces y finalmente tomaron una decisión. La Federación Peruana de Fútbol eligió a Nolberto Solano como director técnico de la Selección Sub 23 que participará en los Panamericanos Lima 2019.

En la Videna consideran que el “Maestrito” es la persona ideal para asumir este gran reto que tiene como objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Ñol será el técnico, ya se verá el momento de presentarlo, por ahora está entrenando con los mayores pensando en los amistosos de Estados Unidos”, señaló una fuente de la FPF a LÍBERO.PE.

Solano viene trabajando hace cuatro años al lado de Ricardo Gareca en la selección absoluta, se podría decir que es la mano derecha del “Tigre”. A su lado ha clasificado al Mundial Rusia 2018 y ha adquirido conocimientos técnicos, tácticos y manejo de grupos.

EL DATO



Daniel Ahmed era uno de los candidatos para dirigir la Sub 23, pero en la FPF no hubo consenso porque el DT argentino viene de un fracaso en el Sudamericano Sub 20.



El “Turco” tiene contrato como Jefe de la Unidad Técnica de Menores hasta diciembre del 2019. El Directorio de la FPF y la Dirección Deportiva evaluarán su trabajo antes de tomar la decisión de renovar o dar por finalizado el vínculo.