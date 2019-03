Yoshimar Yotún: “Quiero escribir mi nombre en Cruz Azul”

Cruz Azul y la Selección Peruana, dos equipos que tienen en común el buen pie, panorama y precisión de Yoshimar Yotún en la volante. El mediocampista nacional viene brillando en el fútbol mexicano donde con sus últimas actuaciones ha sido pieza clave en el equipo cementero que trepa en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Precisamente, Yoshimar Yotún brindó una extensa entrevista con el medio ‘La Afición’ de México, donde contó detalles de su adaptación a la altura del país azteca: “Los primeros partidos me costaron, eso se lo comenté al preparador físico y a raíz de eso hicimos un trabajo personalizado que me ayudó mucho; ahora, me siento más suelto y cómodo, compenetrado con el equipo, que es parte de la adaptación. No quiero ser atrevido ni decir que estoy en mi mejor nivel, pero siento que me he compenetrado bien al grupo”.

Además, Yoshimar Yotún dejó en claro que desde dejar bien en alto su nombre en el fútbol mexicano con la camiseta de Cruz Azul: “Reynoso ha hecho historia aquí y está en el Salón de la Fama, lo tuve como entrenador y gracias a él en parte estoy aquí porque él abrió las puertas; obviamente quiero tener mi nombre ahí en el Salón de la Fama, tratar de hacer historia, que todas las cosas salgan bien y ganar muchos títulos”.

Para finalizar, el volante de la Selección Peruana afirmó que la presión que existe en Cruz Azul luego de no ganar títulos desde hace 20 años, no influirá en su rendimiento con el cuadro cementero.

“Sí, este club es ganador, siempre quiere ganar todo, obviamente que uno quizá no tiene que ver con lo que ha pasado muchos años atrás, pero al ponerse esta camiseta se está asumiendo un reto que es de los 20 años que no ganamos. Pero esa presión tenemos que llevarla de nuestro lado, no al contrario, creo que si nos ponemos esa mochila gigante de 20 años sin ganar una Liga obviamente las cosas van a salir mal, pero si agarramos la mochila, la dejamos a un lado y tratamos de hacer nuestra propia historia, será más fácil”.