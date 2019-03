Jesús Chávez: "Estamos pierde y pierde hermano, pensemos eso" [VIDEO]

Sport Boys del Callao sigue de mal en peor debido a que no puede cerrar un partido positivo que lo ponga como vencedor en un duelo directo, hoy el Deportivo Municipal lo terminó venciendo por 3-1 y la situación tanto deportiva como institucional en el conjunto 'rosado' se ve trastocado. La Liga 1 está avanzando y el porcentaje de puntos podría afectar a la larga al cuadro que dirige Manuel Fernández.

Uno de los referentes como Jesús 'El Chucho' Chávez, hizo reflexión sobre la derrota completada: "Justo cuando encontramos el empate, el equipo estaba jugando bien, nos expulsan al delantero de nosotros, nos quedamos con 9 jugadores y es así bastante difícil. Nada todo tranquilo ya tenemos que poner las barbas en remojo y mirar que los partidos pasan".

Más allá del análisis, el volante creativo ex Universidad San Martín, realizó un mea-culpa bastante crítico, donde señaló lo que está faltando: "Estamos pierde y pierde hermano, no podemos regalar el primer tiempo, tenemos que jugar parejo, para salir adelante, los noventa minutos. Se mejoró mucho, pero no alcanza, no alcanza regalar un partido así".

Sport Boys pudo haberlo hecho mejor, contó 'El Chucho', pero las falencias defensivas le costaron muy caro: "El Muni nos pudo hacer más goles en el primer tiempo, así es que debemos pensar en eso, hay que hacer lo que venimos haciendo en el entrenamiento. No lo estamos haciendo, debemos realizarlo, a seguir trabajando ahora".

EL DATO:

Jesús Chávez nació futbolísticamente en Alianza Lima.