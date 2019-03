Ricardo Gareca tras derrota ante El Salvador: "No tengo nada que reprocharles a mis jugadores”

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se mostró sorprendido tras la derrota ante El Salvador, calificando como "un partido extraño" el amistoso internacional. Durante su análisis, indicó que no debía de reprocharle nada a sus dirigidos.



"Somos un equipo que podemos ganar a cualquiera y perder ante cualquiera, es un partido extraño como ocurre en muchas partes del mundo. No tengo nada que reprochar a mis muchachos", aseguró en la rueda de prensa.

Gareca consideró que "no podía explicar el 2-0" de El Salvador ya que la 'Bicolor' había dominado el partido, pero no logró ser efectivo.



"Como el fútbol es efectividad, no pudimos concretar las jugadas que generamos. El rival pateó una vez y nos hizo dos goles", detalló.

"SOMOS UNA SELECCIÓN QUE ESTAMOS EN CRECIMIENTO"#FOXSportsPeru |El Tigre dejó en claro que Perú le puede hacer partido a cualquier equipo.



Al realizar su análisis de los dos amistosos en Estados Unidos, Gareca manifestó que hay muchas cosas por mejorar.



"Nos vamos con cosas para mejorar y satisfechos de muchos puntos de vista en cuanto a que pretendemos de la Selección. Creo que hay que mejorar y, por su puesto, somos una Selección que permanentemente tenemos que mejorar. Pero también tenemos incorporado algo que es muy bueno, en el sentido que nosotros estamos buscando", sentenció.

Cabe recordar que Perú perdió 2-0 ante El Salvador y así dejó muchas dudas de cara a la Copa América 2019.