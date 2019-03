Chile vs Estados Unidos EN VIVO en amistoso internacional por fecha FIFA

La escuadra de Chile enfrentará este martes 26 de marzo al conjunto de Estados Unidos en el BBVA Compass Stadium, en Houston, Texas a las 18:55 (peruana) EN VIVO EN DIRECTO ONLINE en amistoso internacional, la cuál será transmitida por ESPN 2, CDF y Univisión Deportes.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda presentan graves problemas en el desarrollo de juego que han desplegado desde que el entrenador colombiano asumió la dirección del cuadro sureño, a tal punto de cuestionar su continuidad.

La 'Roja' ha perdido esa agresividad que le dejó el status de ser considerada una de las mejores selecciones del Mundo, incluso, en su mejor momento, estuvo muy cerca de eliminar a Brasil en el Mundial que organizó en el 2014, así como llegó a la final de la Copa Confederaciones en donde cayó por la mínima diferencia ante Alemania.

Vienen de caer 3-1 ante la selección de México en donde volvieron a defraudar a sus seguidores. La idea que pretende plasmar Reinaldo Rueda es totalmente distinta a la que se profesó inicialmente con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Por su parte, Estados Unidos llega al choque ante el combinado sudamericano con tres victorias al hilo. Contra Ecuador, su último juego, los norteamericanos tuvieron apenas 5 tiros, de los cuales, solo dos llegaron a la portería rival.

El gol desviado de Gyasi Zardes fue desviado y fue el único en hallar la red. La selección de Estados Unidos necesita mejorar en la elaboración del juego y aprovecharlas cuando se materialicen. Si extienden la defensa de Chile, habrá carriles para atacar. Ve hacia ellos, consigue los tiros, consigue goles. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la agresividad es la clave.

