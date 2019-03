[EN VIVO] Bolivia vs Japón se enfrentan en amistoso internacional por Fecha FIFA

Bolivia vs Japón EN VIVO ONLINE | La selección sudamericana tendrá una nueva prueba ante un combinado asiático. Esta vez enfrentará al cuadro nipón por un amistoso internacional válido por la Fecha FIFA del mes de marzo. Este cotejo será este martes 26 de marzo desde las 5:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido a través de la señal televisiva de ESPN Brasil. Si no tienes el canal contratado puedes seguir el minuto a minuto en la web de Líbero.

La Selección de Japón llega a este partido luego de caer por la mínima diferencia ante Colombia, otra de las selecciones sudamericanas. Los asiáticos no pudieron concretar las ocasiones de gol que tuvieron y cometieron un penal que Radamel Falcao convirtió en gol, el único gol del encuentro con el que el equipo de Carlos Queiroz se hizo con el triunfo.

La Selección de Bolivia, por su parte, también perdió por un marcador de 1-0. Enfrentó a Corea del Sur el pasado 22 de marzo y el tanto coreano llegó por parte de Lee Chung-Yong a falta de cinco minutos para que el partido terminara. Ahora se quieren cobrar la revancha en tierras asiáticas e intentar vencer a la siempre complicada Selección de Japón.

Resumen Japón 0-1 Colombia | Amistoso internacional 2019

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Japón. Los anfitriones tienen una cuota de 1.35 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 4.60, mientras que el triunfo de Bolivia está en 9.50. Habla, ¿le metes?

Bolivia vs Japón EN VIVO ONLINE | Posibles alineaciones

Bolivia: Justiniano, Torres, Jusino, Haquin, Bejarano, Castro, Arano, Galindo, Chumacero, Álvarez y Vaca.

Japón: Higashiguchi, Muroya, Tomiyasu, Shoji, Sasaki, Doan, Shibasaki, Yamaguchi, Nakajima, Minamino y Suzuki.

Resumen Corea del Sur 1-0 Bolivia | Amistoso internacional 2019