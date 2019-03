Julio César Uribe sobre el ataque de Perú: "Si tengo la capacidad de 'dribblear' jugadores ¿Por qué no lo hago?" [VIDEO]

La capacidad colectiva parece ser la máxima en el fútbol. Allí vemos la FC Barcelona como su principal expositor, sin embargo, el cuadro catalán, y se le ha visto en varios partidos, sufre cuando los desbordes de Lionel Messi no aparecen: la esquematización también te puede alcanzar y desbordar. Eso ocurre con Perú.

Al mando de Ricardo Gareca, la selección peruana ha recuperado el estilo de juego que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia: el toque corto. El 'Tigre' también le ha sumado la asociación para que el desempeño colectivo predomine, sin embargo, se ha descuidado la variante individual.

"Yo voy a decir algo que nadie está teniendo en cuenta: Perú ha incorporado, a su labor defensiva, la presión. Algo que no se ha hecho históricamente. La intención es que el rival tenga (la posesión) el menor tiempo posible. Eso le genera un desgaste, al que no ha estado acostumbrado, y le permite caer en el segundo tiempo", señaló Julio César Uribe en Fox Sports Radio Perú.

"A pesar que el adversario no tiene la capacidad para hacerte daño, porque no la tenía. Se presenta circunstancias como las que hemos observado y terminas perdiendo. Entonces Perú, para mí, tiene argumentos para hacer daño ofensivamente porque maneja variantes, estructura, buenos cambios de frente, los movimientos correctos, pero no tiene lo que te hace diferente para romper esa esquematización de lo que ya el contrario conoce: no hay nada diferente al toque y movimiento (bis)", agregó.

Para el 'Diamante', la ausencia de variantes en ofensiva ha hecho que el ataque de Perú se vuelva predecible, lo que permite al rival poder neutralizar tus fortalezas. Añadió, también, que los jugadores de la 'Bicolor' deberían de explotar sus individualidades en beneficio del equipo.

"Solamente cuando eres muy superior a los adversarios que te toca enfrentar no modificas lo que has logrado conformar, pero cuando sabes que estás con el zapato apretado y tienes que jugar al límite para ganar al adversario, debes que tener alternativas", detalló.

"Si yo sé, que tengo que respetar las variantes porque el equipo sabe lo que quiere, pero si tengo la capacidad de dribblear en vertical. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me limito? Y hoy la tocan y la tocan, no hay nada diferente. Pienso que el jugador debería de liberar sus instintos", concluyó.