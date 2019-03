Sport Boys cayó 1-0 en el Callao ante Ayacucho FC por la Liga Movistar 2019 [RESUMEN Y GOLES]

El hincha de Sport Boys no entiende qué pasa con su equipo. Domina, controla pero no logra anotar. El grito del triunfo sigue ausente y no se sabe cuando acabará está agonía. La "misilera" volvió a perder en el Callao, esta vez ante Ayacucho FC, que supo defenderse y llevarse tres puntos de oro, para meterse entre los primeros puestos de la Liga 1.

Los primeros minutos fueron de Ayacucho FC. No dejó salir a Sport Boys de su campo. Preciado, Sandoval y Montes ejercía la presión, para buscar el error en los jugadores "rosados".

Sobre los 15' llegó el baldazo de agua para el cuadro de Manuel Fernández. Tiro libre por el lado izquierdo y Mauricio Montes (pese a tener marca), logra meter un cabezazo e introducir el balón sobre el arco de Ortiz.

Sport Boys despertó y se adueño de todo el partido. Dos cabezazos de Sebastian Gonzales y Mondragón, hicieron retumbar el palo de Exar Rosales, que agradecía al cielo, que no haya entrado el esférico.

Para el complemento, Sport Boys siguió con el control y Ayacucho mantuvo su libreto. Defendiendo en su arco y en busca de algún contra ataque para definir el resultado.

Manuel Fernández hizo ingresar a Olascuaga, Mosquera y Herrera. Con ellos en el campo, el dominio fue total, pero el equipo no encontró la llave del gol. Las asociaciones no se vieron, y con solo empuje y ganas, no pudieron empatar el encuentro.

Sport Boys sigue colero en el Apertura con un punto. Mientras que Ayacucho FC suma 12 unidades y se ubica en el tercer puesto de la Liga 1 Movistar.