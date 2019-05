Pedro Gallese y su gran aspiración para la Copa América 2019: “Estamos para buscar el título”

23 May 2019 | 20:51 h

El arquero de Alianza Lima y parte de la Selección Peruana, Pedro Gallese, hizo un exhaustivo análisis de cara a la participación de la blanquirroja en la Copa América de Brasil 2019. El guardameta se mostró optimista con los resultados que podrían darse en la competencia sudamericana y se animó a revelar cuáles son sus expectativas en tanto al torneo.

Gallese opinó sobre el puesto de arquero en la bicolor: "Mis colegas están pasando por un buen nivel y a veces el resultado no acompaña a uno, pero creo que se han mantenido. El puesto de arquero es difícil en la selección. Nadie tiene el puesto comprado. Siempre me he entrenado para llegar bien y así demostrar mi nivel. He estado 7 años en banca en San Martín", esto en una reciente entrevista con Movistar Deportes.

Por otro lado, el también conocido ‘Pulpo’ habló sobre la dificultad de compartir el Grupo A con el anfitrión del torneo Brasil, Venezuela y Bolivia. "Nos tocó un grupo difícil en la Libertadores. Queremos llegar a las últimas instancias, ya tuvimos dos Copa América juntos y en esta tercera estamos para buscar el título”, aseguró.

Pedro Gallese se atrevió a opinar sobre el complicado momento que vive Alianza Lima: "Me encuentro bien, estoy jugando que es lo importante para llegar bien a la selección. Alianza siempre está en el ojo de la tormenta, porque si uno hace un gran partido, se habla bien de uno. Y si va mal, dicen que hay peleas en el camarín", sentenció.

Finalmente habló sobre el posible retorno de Pablo Bengoechea a las filas del cuadro blanquiazul como DT: "Pablo ya estaba acá, es un gran entrenador, me hizo debutar en la selección ante Panamá. Estoy agradecido con lo que me tocó y sé que nos irá bien", finalizó.

EL DATO

Alianza Lima se medirá ante Deportivo Binacional este domingo a las 4:00 p.m. por una fecha más de la Liga 1. El encuentro será en el Estadio Alejandro Villanueva.