¿Va a Universitario o no? Jean Deza y su contundente respuesta sobre su futuro |VIDEO

Jean Deza es un nombre que se escucha mucho en el estadio Monumental y en Campo Mar. Y es que en Universitario necesitan un jugador desequilibrante como él. Sin embargo, el cuadro crema tendrá que esperar tenerlo y no se sabe hasta cuando.

El delantero del UTC, confirmó su permanencia en Cajamarca en agradecimiento a Franco Navarro quien le dio la oportunidad de recuperar su carrera.

Ante la pregunta del periodista de Gol Perú sobre su futuro, Jean Deza dijo. "Por ahora acá (Cajamarca). Me siento muy cómodo en UTC. Me siento muy contento, porque la gente me recibió bien, confió en mí y eso se tiene que agradecer porque, la verdad antes, nadie daba por mí pero se que ahora tengo que seguir trabajando por mí y por mis hijos", expresó.

Sobre el triunfo ante Pirata FC, Deja agregó. "Lo importante es que ganamos, cerrar bien este campeonato. Agradecerle a Franco (DT), al comando técnico y al grupo que siempre me apoyó".

Luego, el delantero del UTC mencionó. "Poco a poco voy llegando a mi nivel, aún me falta bastante. Hay que seguir trabajando de la misma manera y lo más importante es hacernos fuertes de local", manifestó Deza.

Jean Deza llegó este año al UTC. Lleva jugados 15 encuentros y anotados 6 goles. Este es su primer doblete en la temporada con los cajamarquinos.

Anteriormente, Jean Deza estuvo en Sport Huancayo donde jugó 17 encuentros y marcó un gol. En las temporadas 2016/17 estuvo en Levski Sofía de Bulgaría.

EL DATO

La temporada 2015, Jean Deza jugó cinco partidos con Alianza Lima. No marcó goles.