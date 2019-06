¡Último minuto! Copa Bicentenario podría no jugarse debido a problemas con la ADFP

Cada vez falta menos para que empiece la Copa Bicentenario en donde equipos de Primera y Segunda División se enfrentarán buscando quedarse con el título. Sin embargo, en las últimas horas los directivos de la ADFP dejaron entrever que los clubes que actualmente están en la Liga 1, no jugarían el mencionado torneo.

Resulta que los problemas entre la FPF y la ADFP no están del todo resueltos y este jueves se sostuvo una asamblea en San Isidro, contando con la presencia de los delegados de clubes de Primera División sin ningún representante de la gestión de Agustín Lozano.

"Los problemas se agudizan con el pésimo comportamiento de la Federación y eso es lamentablemente porque nos sentimos engañados por un presidente que seguramente está mal asesorado, que no ha reconocido la institucionalidad de la ADFP, lo cual está ratificada", dijo Martín Ojeda en radio Ovación.

En dicha reunión, el actual secretario de la ADFP habló acerca de los problemas en torno a la organización de la Copa Bicentenario (torneo realizado por la FPF) y se mencionaron tres puntos que tienen que solucionarse para que todo empiece el próximo viernes 21.

El primer tema es señalar cuándo se va a dar la reinserción del campeonato a la ADFP, ya que como se conoce, la FPF es ahora el ente encargado de manejar el torneo ahora llamado Liga 1.

El segundo punto tiene que ver con el traslado de los equipos de Primera División a las ciudades del interior y viceversa. La ADFP argumenta que no hay una base económica para el tema del transporte.

Por último y no menos importante, está el tema de los estadios y las garantías e inspecciones. Según señalan hasta propios futbolistas, hay muchos recintos deportivos que no están en óptimas condiciones y podrían generar lesiones por el mal estado del campo. Otro dato es que algunos no tendrían servicios básicos como luz o agua.

La Copa Centenario debería arrancar el próximo viernes 21 de junio con el encuentro entre Cienciano vs Real Garcilaso en el Cusco. El ganador del certamen conseguirá un boleto para jugar la Copa Sudamericana del próximo año.