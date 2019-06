Copa Bicentenario: Conferencia de prensa post Huancayo-Municipal se realizó en un baño [VIDEO]

La Copa Bicentenario abrió el telón con el duelo entre Cienciano vs Real Garcilaso, no obstante, sucedió algo muy particular en la conferencia de prensa post partido entre Sport Huancayo vs Deportivo Municipal: el evento se realizó en un baño.

Sí, así como lee, la conferencia de prensa en donde los directores técnicos de ambas instituciones declararon acerca de los pormenores del cotejo válido por la primera fecha del Grupo F de la Copa Bicentenario se ejecutó en un baño.

La victoria del 'Rojo Matador' quedó en segundo plano tras este incidente vivido en el Estadio Huancayo. ¿Y la Comisión de Licencias? Es posible que el ente perteneciente a la Federación Peruana de Fútbol actúe de oficio ante esta irregularidad.

Sport Huancayo se impuso por 2-0 ante Deportivo Municipal gracias a los goles de Víctor Balta, quien anotó a los 41 minutos, y Marcio Valverde, quién concretó finiquitó el choque a minutos de que concluya el cotejo por la Copa Bicentenario.

El entrenador de los 'huancaínos', Carlos Ramacciotti, no se guardó nada y utilizó el mismo once con el que venía actuando en el Torneo Apertura. Desde la llegada el entrenador argentino, el 'Rojo Matador' ha elevado su nivel y pudo salir de la zona baja de la tabla.

Por su parte, Víctor Rivera presentó un equipo con algunas variantes, como la inclusión del portero Carlos Solís en reemplazo de Steven Rivadeneyra. También se pudo visualizar la inclusión de Ronaldo Huari y la de Aron Torres, jóvenes jugadores del conjunto edil.

FORMACIONES SPORT HUANCAYO VS DEPORTIVO MUNICIPAL | COPA BICENTENARIO

Sport Huancayo (2): Salomón Libman, Carlos Caraza, Víctor Balta, Richard Salinas, Manuel Corrales, Ricardo Salcedo, Alfredo Rojas, Carlos Ross, Marcos Lliuya, Jorge Bazán, Carlos Neumann. DT: Carlos Ramacciotti.

Goles: Víctor Balta (41'), Marcio Valverde (90')

CAMBIOS: Valverde x Lliuya, Takeuchi x Bazán

Deportivo Municipal (0): Carlos Solis, Eduardo Rabanal, Adrián Zela, Yordi Vílchez, Álvaro Ampuero, Carlos Flores, Fabricio Cabrera, Jeremías Bogado, Carlos Uribe, Aron Torres, Ronaldo Huari. DT: Víctor Rivera.

CAMBIOS: Vilca x Uribe, Torres x Caballero