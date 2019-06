Incertidumbre en Juliaca: Javier Arce aún no renueva contrato con Binacional

Binacional está por empezar el Torneo Bicentenario, sin embargo aún existe el malestar por saber de la continuidad del director técnico Javier Arce.

En declaraciones el Portal "Fútbol Peruano", Javier Arce mencionó que Binacional aún no le renueva contrato."Yo quiero ser bien claro al decir que aún no renové contrato. Yo tengo mi vínculo vigente hasta la primera semana de julio", indicó.

Acto seguido, Javier Arce agregó: "vamos a esperar hasta que lleguen dichas fechas y sentarnos a conversar con la directiva. Pero, mientras tanto, yo cumpliré mi contrato hasta el último día".

Eso sí, el técnico ganador del Apertura manifestó su intención por quedarse en Binacional. "Como siempre la intención es quedarse, como sucedió con cada club donde he pasado. Sin embargo, algunas veces las prioridades no se dan así que con paciencia hay que esperar. Si se da sería lo ideal, pero si no, habrán tal vez equipos que quieran contar con mis servicios".

Por último, Javier Arce se refirió a la participación en el Torneo Bicentenario. Esta noche Binacional visitará a Melgar por la primera jornada.

"Yo creo que la participación en este torneo es para ganar sin lugar a dudas. No creo que ningún equipo lo haga solo para cumplir. Nosotros estamos a obligados a mantener y mejorar lo hecho hasta ahora, en cuanto a rendimiento y puntos", culminó.