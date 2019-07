Pablo Bengoechea vs Claudio Vivas: duelos de entrenadores con distintos estilos

Dos estilos muy distintos y marcados pero con el mismo objetivo veremos esta noche en Matute. El reto siempre será avasallar al rival de turno.

Por un lado tenemos a Pablo Bengoechea. Fiel a su estilo, a la garra “charrúa”, priorizando el juego aéreo y metiendo más que nunca en los últimos minutos finales.

Enfrente veremos a Claudio Vivas, un técnico que siempre querrá le juego colectivo y dinámico. Lo demotró en el Apertura: a un solo toque.

Pablo Bengoechea: "Si ganamos y nos dan el título sería una revancha, pero no podemos salir campeones de 2018 así que no es una revancha. Lo personal no cuenta, por lo menos en mi forma de ser, aquí lo único que cuenta es el bien de la institución y el bien de los futbolistas. Me preocupa cumplir con mi trabajo, ser responsable y que los futbolistas se sientan contentos, con confianza".

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras este viernes 19 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2019. El choque se disputará en el estadio Matute desde las 8:00 p.m.

A continuación LÍBERO les presenta algunas cifras de ambos entrenadores que estarán frente a frente en el estadio de La Victoria.