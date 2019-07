Christofer Gonzáles: "Estamos en la capacidad de ganar en Matute"

Christofer Gonzáles volverá a ser titular en Sporting Cristal luego de lograr el subcampeonato de la Copa América con la Selección Peruana. El popular "Canchita" habló del clásico ante Alianza Lima y aseguró que el plantel celeste tiene confianza en sumar los tres puntos.

"Alianza es un gran equipo"

“El partido va a ser un espectáculo seguramente, este tipo de partidos es un espectáculo para nosotros y para la gente. Esperemos que la hinchada también pueda estar a la altura de un buen espectáculo, con mucha responsabilidad que es lo más importante. Va a ser un partido muy difícil, estamos muy mentalizados y preparados”, señaló el volante ofensivo.

“Estamos preocupados por lo que vamos a hacer nosotros mismos en el campo, lo que vamos a plantear. En base a eso, creo que eso es la clave del éxito para nosotros, si planteamos todo lo trabajado creo que va a ser muy importante y claro que el resultado podría ser favorable si hacemos el partido como lo venimos trabajando en el día a día, Alianza es un gran equipo y hay que tratar de contrarrestar las cosas positivas que tienen”, agregó.

Elogia a Pablo Bengoechea

Christofer también le dedicó unas palabras a Pablo Bengoechea, técnico que buscará cobrarse una revancha por las dos finales perdidas el año pasado. "Canchita" fue dirigido por el uruguayo en la Blanquirroja cuando reemplazó a Sergio Markarián de manera interina.

“Sabemos que él es un buen técnico, pero nosotros tenemos claro lo que vamos ha hacer en el encuentro, va a ser un partido muy duro, pero estamos en la capacidad para ganar. Hemos venido trabajando de la mejor manera, el equipo ha empezado muy bien el Clausura y está muy enfocado en lo que quiere”, afirmó.

No arranca el "Chorri" Palacios

El delantero Cristian Palacios, quien anotó un triplete en la primera fecha contra Sport Huancayo, no se recuperó de una fatiga muscular y no iniciará las acciones en Matute. El "Zancudito" Christopher Olivares lo reemplazará. El once de Cristal será con Álvarez, Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Lobatón, Távara, Arce y Olivares.