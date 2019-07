Claudio Pizarro anunció su retiro del fútbol: "Es mi último año"

Claudio Pizarro dio una noticia que pondrá muy tristes a todos sus fans. El delantero de 40 años anunció que jugará su última temporada con la camiseta del Werder Bremen porque siente que ya llegó el momento de colgar los botines.

"Me siento cansado, ya es suficiente"

El "Bombardero de los Andes" dio una conferencia de prensa en las instalaciones del Bremen y señaló que "ya es suficiente", pero todavía sueña con despedirse clasificando a un torneo europeo como la Champions League o la Europa League.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder Bremen en mi último año. Eso me haría muy feliz", señaló.

"Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada", agregó Pizarro.

El excapitán de la Selección Peruana agradeció las muestras de cariño que recibe en Bremen, una ciudad que lo adoptó como un hijo y que lo considera como el deportista más laureado de la historia.

"Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda", aseguró.

¿Volverá a Alianza Lima?

Pizarro ha confesado en más de una oportunidad que su deseo es retirarse del fútbol vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, el anuncio que acaba de hacer en Bremen se puede interpretar como un adiós definitivo de la actividad.

El entorno de Claudio asegura que para él y su familia no es fácil dejar Alemania para venir al Perú. Sus hijos han crecido en Europa, tienen una vida hecha en territorio europeo, acostumbrados además a una cultura totalmente diferente.

¿Por qué usa el número 14?

Claudio reveló que "es un número que siempre he usado, y me siento identificado con él. Cuando tengo la oportunidad, me gusta usarlo. Mi establo en Perú es 14 en español. Esa es la simple razón".