FPF tomaría crucial decisión sobre el futuro de Daniel Ahmed

Daniel Ahmed, estaría ejerciendo sus últimos meses como jefe de la unidad técnica de menores. Y es que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) vienen analizando no renovarle el contrato al entrenador argentino luego de cosechar fracasos durante su gestión.

El último fracaso de Daniel Ahmed es en los Panamericanos de Lima donde la Sub 23 a cargo de Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca, no logró avanzar a las semifinales cosechando solo un empate en tres partidos, dejando sin opción a alguna medalla.

Daniel Ahmed y su era de solo derrotas

Meses antes, la Sub 17 de Carlos Silvestri, también se quedó sin Mundial de la categoría luego que no sumará los puntos necesarios en el Sudamericano realizado en abril pasado.

Luego, en enero de este año, Daniel Ahmed se hizo cargo de la Sub 20. En el Sudamericano realizado en Chile, solo logró 3 puntos de cuatro partidos jugados. No logró clasificar al hexagonal final para un cupo al mundial de la categoría.

Daniel Ahmed tuvo a jugadores con experiencia en primera como es el caso de Christopher Olivares, Fernando Pacheco y Marco López, campeón con Sporting Cristal. Jairo Concha de la San Martín era la promesa santa. No estuvo a nivel por ser generoso.

Jefe de la Unidad técnica sin resultados

Cuando Daniel Ahmed fue elegido como jefe de la unidad técnica de menores por la FPF en la temporada 2016, nombró a su compatriota Fernando Nogara como entrenador de la Sub 20 para el sudamericano de la categoría en Ecuador.

De los cuatros partidos jugados, solo logró sumar dos puntos. Fruto de los empates ante Argentina y Venezuela. Hasta Bolivia el ganó en aquel sudamericano.

Salió Juan José Ore

A todos los fracasos hasta el momento de Daniel Ahmed, se puede integrar la salida de Juan José Ore, un formador que estuvo años en la FPF a cargo de las categorías juveniles. Extrañamente, fue despedido de la Videna.

"Ese es un tema (la reducción del sueldo) que a mi me dolió mucho. Porque no fueron justos conmigo en su momento. Malagradecidos en todo sentido, yo tenía mucha confianza y nadie dijo nada. Eso es lo que más me duele", reveló a Radio Capital en su oportunidad.

Luego contó. “Me extraña que Juan Carlos (Oblitas) no me haya hecho ni una llamada ni nada. A mí me dijeron que esto lo habían conversado con él; o sea que él sabía, pero el (único) que tuvo la gentileza y me llamó fue Gareca. Me llamó diciendo que le daba pena que no esté y me deseó lo mejor. Después (de eso) nadie me llamó”, refirió.

No le renovarían

Por estas razones, Líbero pudo conocer que la FPF no le renovaría el contrato al entrenador argentino Daniel Ahmed y ya estarían recibiendo propuestas para el sucesor. Ricardo Gareca ya sabe sobre el tema y toda la plana directiva.