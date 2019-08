¿Por qué Santos declaró transferible a Cueva? Libero TV lo analiza

El futuro de Christian Cueva en Santos sigue siendo todo un misterio. El mediocampista peruano no es titular en el club brasileño por varios motivos como: tema de extranjeros, rendimiento entre otros factores. Ante este tema, Libero TV analizó el futuro de ‘Aladino’.

Sobre Christian Cueva, Santos ya lo declaró transferible, pero no aceptará algún préstamo, sino que busca venderlo para que de alguna manera recupere la fuerte inversión que hizo en su momento cuanto compró el pase del peruano al Krasnodar de Rusia.

Otro de los temas que se analizó en Libero TV, fue ¿Kevin Quevedo se desvalorizó luego de los Panamericanos? A pesar que era uno de los jugadores con más partidos jugados en Primera División, el delantero de Alianza Lima no brilló como se esperaba durante su participación en Lima 2019.

Durante los partidos de Perú en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la tribuna hubo scouting para observar a los mejores futbolistas del torneo. Sin embargo, la actuación no convenció del todo a pesar de todo el talento y calidad que tiene.

Entre otras cosas que se dijo en Libero TV, Kevin Quevedo aún no logra renovar con Alianza Lima. El club le habría ofrecido ser el segundo mejor jugador pagado dentro de la plantilla, pero el jugador no aceptó. Tras esta situación, el club no avanzará más en las negociaciones por retener al delantero íntimo.