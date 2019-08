Universitario: Erick Osores arremetió contra la administración de Carlos Moreno [VIDEO]

Universitario y Universidad San Martín empataron a cero en el encuentro jugado por la fecha tres del Torneo Clausura de la Liga 1 2019. El cuadro de Ángel Comizzo no hizo un buen partido y dejó varias dudas al momento de generar peligro de cara al arco rival.

Sin embargo, el resultado y el rendimiento de Universitario no fue el detalle que más llamó la atención de este encuentro, sino un Estadio Monumental vacío que tuvo que jugarse a puertas cerradas por pedido expreso de la administración temporal saliente de Carlos Moreno.

Esto no fue pasado por alto por el periodista deportivo Erick Osores quien arremetió contra esta saliente administración que no hizo las gestiones correspondientes para que este partido pueda contar con pública. El conductor de Fútbol en América utilizó su cuenta de Instagram para alzar la voz por los hinchas cremas.

"Es un apena que el partido no se pueda jugar con público, pero hay muchos policías, que hacen su trabajo. Pero a mí me apena mucho más, me 'embronca', me revela, porque hay gente que igual ha venido”, afirmó el periodista mientras entrevistaba a un hincha que llegó al Monumental desde Los Olivos.

¿A quién responsabilizamos?, sentenció Osores luego de conversar con el mencionado hincha. Además, el conductor de Fútbol en América acompañó este video en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje hacia los dirigentes: “¡Dejen de sabotear a la U, ineptos!!!!! 😠 Algunos hinchas a pesar de todo se acercaron al estadio a ver a su equipo, víctimas de la desinformación y el maltrato. ¡Hasta cuando!!!”.