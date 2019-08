Delantero de Alianza Lima se perdería el resto del año por una lesión en la rodilla [FOTO]

De malas. A pesar del buen momento que atraviesa Alianza Lima en este arranque del Torneo Clausura luego de conseguir dos triunfos al hilo, Pablo Bengoechea recibió una dura noticia respecto a la integridad de uno de sus delanteros.

Se trata de Adrián Ugarriza quien será operado de los meniscos de una de sus rodillas por lo que su proceso de recuperación llevará un tiempo considerable. Con este es casi un hecho que el ex atacante de UTC se perderá el resto del Torneo Clausura de la Liga 1 2019.

Una sensible baja para el cuadro de Pablo Bengoechea, que a pesar de tener cubierto la posición con la llegada de Adrián Balboa y Federico Fernández, tenía bien considerado al ex atacante de Universitario.

No obstante, Ugarriza no venía realizando una buena campaña con la camiseta de Alianza Lima en lo que va de este 2019. El delantero nacional no ha convertido un solo gol con el cuadro blanquiazul y ha tenido pocos minutos a lo largo de este campeonato.