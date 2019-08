Periodista hace grave denuncia contra jugador del Mannucci [VIDEO]

Así no. El Mannucci de Trujillo no la viene pasando de la mejor forma en el Torneo Clausura. El equipo carlista esperaba conseguir un resultado positivo en su visita al Real Garcilaso, sin embargo, terminó cayendo por la mínima debido a un gol de Danilo Carando en la parte complementaria.

Es por ello que en el Mannucci vienen entrenando a todo dar para quedarse con la victoria cuando reciban este domingo a Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo. Pero en las últimas horas se conoció un hecho que ha puesto en el ojo de la tormenta a un jugador del cuadro tricolor.

Resulta que el periodista Eduardo Paredes, conductor del programa Cablevisión Deportes, hizo una denuncia en redes sociales contra el arquero Manuel Heredia, quien tuvo una mala actitud hacia en hombre de prensa.

“Yo me encontraba grabando el entrenamiento del Mannucci y a la espera de entrevistar a Andrés López, por lo que decidí seguir grabando ya que estaba transmitiendo en vivo”, comenzó diciendo Paredes.

Segundos después, el periodista observa que un grupo de jugadores se encontraba conversando y a pesar de que no estaba cerca de ellos, hubo uno de ellos que se le acercó de la mala forma a decirle que deje de grabar y que elimine el contenido.

Era el arquero Manuel Heredia quien le habría dicho lo siguiente: “No quiero que me grabes. No me gusta que me graben y estoy conversando temas de fútbol. Corta la transmisión y quiero que borres el material”.

Esto generó el asombro incluso de los demás colegas de la prensa presente en el lugar y hasta del jefe de prensa de Mannucci, debido a que Eduardo Paredes sí contaba con el permiso para hacer una transmisión en vivo para la página de Cablevisión Deportes.

De momento el experimentado portero Manuel Heredia no se ha manifestado sobre lo sucedido.