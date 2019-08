Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación de HOY viernes 23 de agosto

Partidos de HOY viernes 23 de agosto, transmisión de FÚTBOL EN VIVO. Revisa toda la agenda futbolística para el día de hoy, con los partidos de Liga 1, La Liga, Bundesliga, Superliga Argentina, Liga MX y MLS.

Mira los partidos de HOY ONLINE GRATIS STREAMING que se disputará este viernes 23 de agosto en diversas partes del mundo.

Perú – Torneo Clausura

20:00 Melgar vs Real Garcilaso

Inglaterra - Premier League

14:00 Aston Villa vs Everton

España - La Liga

13:00 Granada vs Sevilla

15:00 Levante vs Villarreal

Alemania - Bundesliga

13:30 Köln vs Borussia Dortmund

Portugal - Primeira Liga

13:00 Vitória Setúbal vs Moreirense

15:15 Rio Ave vs Desportivo Aves

Argentina - Superliga Argentina

19:00 Arsenal vs San Lorenzo

Chile - Primera División

18:30 Unión Española vs O'Higgins

Ecuador - Primera A

19:15 Aucas vs Olmedo

Paraguay - Division Profesional

18:00 River Plate vs Sportivo Luqueño

Perú - Segunda División

19:00 Atlético Grau vs Sport Victoria

Bélgica - Pro League

13:30 Genk vs Anderlecht

México - Liga MX

19:00 Veracruz vs Atlético San Luis

21:00 Morelia vs Pumas UNAN

21:00 Santos Laguna vs Monterrey

EE. UU. - Major League Soccer

19:00 Orlando City SC vs Atlanta United

21:00 Portland Timbers vs Seattle Sounders FC