Universitario vs Alianza Lima: CONAR designó a 6 árbitros para el Clásico

A pocos días de presenciar el esperado encuentro entre Universitario y Alianza Lima, la Comisión Nacional de Arbitraje programó a seis árbitros para el choque que se disputará este domingo 29 de setiembre a las 4:00 p.m. en el Estadio Monumental.

La CONAR reveló que el juez principal será Joel Alarcón, los jueces de línea serán Jhonny Bossio y Coty Carrera. Además, Mario Espichán será el encargado de ocupar el puesto del cuarto árbitro, mientras que Yovani Quevedo con Edwin Ordoñez estarán al lado de los arcos.

El ente encargado de designar a los referís no quiere dejar nada al azar, sobretodo tras los reclamos que han realizado distintos clubes de la Liga 1 por los errores arbitrales que han sido noticia en los últimos encuentros del Torneo Clausura.

“Nos está llevando mucho tiempo hablar con los futbolistas para que no pierdan de vista que no podemos protestar. No está siendo sencillo porque ellos ven los partidos de los demás equipos”, declaró Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Universitario contará con el regreso de Armando Alfageme y Rafael Guarderas para el choque contra los "íntimos", ambos son piezas muy importantes en el esquema de Ángel Comizzo, mientras que los "blanquiazules" tendrán la ausencia de Gonzalo Godoy tras ser expulsado en el duelo con Real Garcilaso.

Cabe recordar que el conjunto merengue se ubica primero en la tabla del Torneo Clausura con 19 puntos. Por otro lado, Alianza Lima no le pierde el paso tras encontrarse en el segundo lugar con 17 puntos. Este duelo podría sacar a uno de los "compadres" de la carrera por el segundo certamen del año.