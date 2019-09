Ricardo Gareca y los privilegios que tuvo con Donny Neyra cuando lo dirigió en la U| VIDEO

Donny Neyra aún no es un exjugador asegura. Es más, promete volver al fútbol el próximo año. Mientras tanto, el futbolista de 35 años espera una oportunidad en el fútbol para volver a gritar sus goles como cuando lo hizo en Universitario y Alianza Lima, clubes que tuvo la dicha de defender.

Donny Neyra dio una extensa entrevista para el canal de Youtube En el Barrio donde entrevista Jorge Solari. El popular "Bidón" soltó varias revelaciones como los privilegios que tenía en las concentraciones con Ricardo Gareca.

Concentraba con su familia

El exjugador de Universitario reveló. "No va tener otro engreído como lo fue conmigo. Puede tener a Cuevita (en la selección peruana), pero conmigo fue diferente. Yo pasé tantas cosas. Yo era su hijo de él. Yo concentraba con mis hijos", fue lo primero que reveló Donny Neyra.

Luego contó. "Me acuerdo en los desayunos del Ariosto, era un hotel que siempre tenía un buen buffet y nosotros teníamos un desayuno a parte, pero yo me iba al otro buffet. Yo comía pan con chicharrón, lo que yo quería, lo que no podía comer en la concentración. Gareca decía "dejen al gordo, que hoy la mete". Hay muchas cosas más. He tenido muchos privilegios que no creo que con otras personas lo vuelva a tener. Es un técnico muy paternal", recordó.

Alianza Lima o la U

Posteriormente, Neyra fue consultado si prefería a Universitario o Alianza Lima. "Me quedo con la U, pase buenos momentos ahí. En Alianza Lima era algo personal jugar ahí, como lo fue con Sport Boys. Me dejó grandes recuerdos".

¿Qué año jugó Donny Neyra en Universitario?

Danny Neyra jugó en Universitario entre el 2005 y 2008, ganando el torneo apertura de ese último año. Fue formando en la Academia Cantolao, tuvo un paso fugaz en Lanús de Argentina tras viajar con un grupo de jugadores del elenco porteño. Debutó con Sport Boys el 2002.

¿Cómo llegó a Alianza Lima?

Para la temporada 2010, a pedido de Gustavo Costas, Donny Neyra llegó a Matute y jugó 42 partidos. Llegó a marca 4 goles. Ese año solo fue utilizado para el torneo local. Aquella campaña se recuerda por la gran victoria de los íntimos a Estudiantes de la Plata por Copa Libertadores.

¿Dónde fue su último equipo?

Ya con 35 años, Donny Neyra compitió por última vez el 2017 con el club Carlos Mannucci.