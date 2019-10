Marcelo Vivas sobre suplencia de Reimond Manco "Los cambios lo hago pensando en el equipo y no en la gente"

Sport Boys sumó un punto ante Universitario y para algunos existe cuestionamientos por no conseguir los tres puntos que les permita salir de la zona de descenso con cambios de mayor arraigo ofensivo, por ellos Marcelo Vivas explicó que su intención es hacer variantes por lo que el equipo exige.

El técnico argentino fue consultado por el tardío ingreso de Reimond Manco que le hubiera dado un plus para buscar el ataque. Al final el ex jugador de Unión Comercio solo jugó veinte minutos y lo hizo ingresando por un delantero restando poderío ofensivo.

"Los cambios lo hago pensando en el equipo y los jugadores y no en la gente, porque estamos para hacer las cosas manera y no para divertirnos", señaló el entrenador en Hora Punta de Radio Ovación.

Por otro lado destacó la actualidad de sus jugadores que se encuentran en un gran momento deportivo. "Tenemos que pensar en todos los futbolistas, tenemos jugadores que están en otro nivel y no estamos para agarrar un momento futbolístico. Por ejemplo, el 'Chucho' Chávez nos aporta con un montón de cosas. Necesitamos esa cuestión, cuando él entra".

Por último rescató el punto que consiguió ante Universitario aunque consideró que le pudieron cobrar un penal. "Es un partido muy difícil, se dio la posibilidad de que no hayan cobrado un penal, el primer tiempo hicimos buen cotejo, la segunda parte perdimos protagonismo. La verdad que fue un cotejo trabado por momentos y me parece que sumar después de una derrota me parece que es un punto importante".

EL DATO

Sport Boys jugará el domingo en Olmos ante Pirata.