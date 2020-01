Manuel Barreto y su mensaje al resto de clubes peruanos: "Lo que hagan los demás, no me fijo"

La mente de Manuel Barreto solo está centrada en Sporting Cristal. "Cada uno tiene que preocuparse por lo que necesita", lo señala en conferencia de prensa en La Florida.

Lo que hace el resto de equipos, para el DT de Sporting Cristal no es importante. "En profesionalismo, en comportamiento, en aprender una manera nuestra de jugar. Después lo que hagan los demás, no me fijo mucho. Mientras mejores sean los rivales, mejores seremos nosotros", agregó Manuel Barreto.

El joven entrenador de Sporting Cristal también opinó de Fernando Pacheco y su reciente incorporación al Fluminense. Asegura estar muy orgulloso porque lo formó desde las inferiores.

"Es otra muestra del trabajo de varios años, del trabajo serio institucional y del propio Fernando, que supo lo que había que hacer para finalmente conseguir el premio de emigrar. Nos sentimos orgullosos de él y de la institución", expresó Manuel Barreto.

Sobre el fichaje de Ray Sandoval, dijo: "estoy contento con su regreso, sabemos que viene de una dura lesión, pero esperamos que pueda retomar su gran nivel que le permitió salir y que eso sea en beneficio del equipo".

Finalmente el DT habló de la 'Tarde Celeste'. "Es una alegría que podamos jugar contra uno de los mejores equipos de Sudamérica, es una oportunidad para el hincha de Sporting Cristal al ver cómo estamos a la mitad de la temporada. Además para que conozcan cómo venimos trabajando con los jóvenes. Al hincha le va a gustar mucho conocerlos y ver que tienen talento y capacidad y que están luchando por ganarse un lugar en el equipo. Va a ser un partido con posibilidad de ver a muchos jugadores".