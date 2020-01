Alianza Lima: Los partidos que disputará Alberto Rodríguez con camiseta 'blanquiazul'

Sin poner atención a los cuestionamientos sobre su llegada a Alianza Lima, Alberto Rodríguez continúa prepárandose para afrontar los partidos más importantes del año.

Pablo Bengoechea solo lo quiere para los duelos claves: se entiende ante Universitario, Sporting Cristal y los de la Copa Libertadores.

En base al análisis del propio técnico, el zaguero deberá jugar seis compromisos desde el 5 de marzo hasta el 8 de abril. Todos claves, comenzando por el debut en la Libertadores frente a Nacional (URU) en Matute.

Esta misma semana se disputará el primer clásico del año ante Universitario. Las fechas tentativas son entre el 6 y 9 de marzo. Todo apretado pero cotejos claves de acuerdo al calendario.

Luego, Alberto Rodríguez tendrá que meterse a las visitas a Racing en Avellaneda y Estudiantes en Venezuela. A continuación revisa los seis cotejos que deberá cumplir el “Mudo”.

La relación de los partidos que debiera jugar el zaguero de Alianza Lima

(5/03) Alianza vs Nacional (URU) Copa

(6-9/03) Universitario vs Alianza Liga 1

(12/03) Racing (ARG) vs Alianza Copa

(18/03) Estudiantes (VEN) vs Alianza Copa

(20-23/03) S. Cristal vs Alianza Liga 1

(8/04) Alianza vs Racing (ARG) Copa