Alianza Lima: El playlist que eligieron los jugadores para la “Noche Blanquiazul” [VIDEO]

La fiesta estuvo en Matute. La noche del último miércoles, La Victoria se movilizó en masa por la gran presentación del plantel versión 2020 que realizó Alianza Lima. El club íntimo pulió todos los detalles para una noche inolvidable y, sin duda, lo consiguieron.

A diferencia de versiones anteriores de la gran fiesta de apertura a la temporada, los organizadores del evento decidieron marcar la diferencia con la común salida de cada uno de los jugadores: esta vez cada uno saldría acompañado de una canción a su elección.

Los jugadores que se mantienen Alianza Lima y los refuerzos para este nuevo año seleccionaron un tema musical, de distinto género, que sonaría a lo largo de su travesía, desde la salida de los camerinos hasta el estrado armado. Esta es la lista oficial.

Lista de canciones de los jugadores de Alianza Lima

Franco Saravia: Falling – Diviners ft.Harley Bird

Steven Rivadeneyra: Somos familia – Deltino Nguema

Ítalo Espinoza: Follow good – Kanye West

Leao Butron: Gallo negro – Zambo Barbieri

Aldair Salazar: Soy normal natural –Los Van Van

Franco Medina: La veneka – JP & El Avatar

Carlos Beltrán: Calma – Pedro Capo ft. Farruko

Carlos Montoya: La Wachupina - Dany Ome

Rubert Quijada: Me provocas – Fumaratto

Francisco Duclós: Dowtown – Anitta ft. J Balvin

Anthony Rosell: Todo mi corazón – DLG

Alexi Gómez: Usted - Tito Rojas

Alberto Rodríguez: Soy Bendecido – El Combo del Rey

Rinaldo Cruzado: Gallo Negro – Zambo Barbieri

Miguel Cornejo: Sin Cordura –El Chulo ft. Harryson

Josepmir Ballón: Dance Monkey – Tones and I x Towa

Oswaldo Valenzuela: Intro - Los 4

Carlos Ascues: Gallo Negro – Zambo Barbieri

Kevin Ferreyra: Bandoleros – Don Omar ft. Tego Calderon

Oslimg Mora: Hay que mantenerlo – El Kamel

Joazinho Arroé: Besito de pikito – Charanga Habanera

Jean Deza: Ay Macarena – Tyga

Gonzalo Sánchez: Wine Slow (Remix) – Ronnie Flex

Cristian Zuñiga: Semáforo – 3D Corazones ft. Casanova [Salsa Choke]

Federico Rodríguez: Llenos de Magia – La Vela Puerca

Adrián Balboa: Whine up – Nicky Jam & Anuel AA

Luis Aguiar: Tu vida en la mía – Marc Anthony

Pablo Bengoechea: Motivos – Abel Pintos

Escucha el playlist completo de la Noche Blanquiazul

Lo mismo sucedió con el técnico Pablo Bengoechea, quien eligió el tema Motivos de Abel Pintos. En las tribunas, los hinchas también respondieron, siguiendo el ritmo y la fiesta llegó a su máximo punto cuando fue el turno del colombiano Cristian Zúñiga.

El Baile de Cristian Zúñiga en la Noche Blanquiazul

El futbolista de 27 años ingresó con el tema 'Semáforo' de fondo, una Salsa Choke conocida en su país. Cristian Zúñiga realizó algunos pasos de baile, a la hora de salir y cuando se colocó en el escenario, ganándose el cariño por su carisma. Buscará lo mismo con fútbol.